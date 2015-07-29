Корбан нагадав Березенку про його обіцянки і побажав успішної роботи в Раді

17:58, 29 липня 2015
Політика
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Голова Політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook звернувся до свого конкурента в боротьбі за депутатський мандат на окрузі №205 Сергія Березенка у зв'язку із завершенням підрахунку голосів Центральною виборчою комісією. 

Геннадій Корбан / УНІАН

За даними ЦВК, Березенко здобув перемогу.

«Знаю, ця перемога Вам далася нелегко. Але, тим не менш, Ви маєте пам'ятати про тих людей, які довірили Вам свої голоси», – написав Геннадій Корбан.

Корбан висловив сподівання, що Сергій Березенко виконає обіцянки, які він давав чернігівцям персонально та в рамках Ради регіонального розвитку.

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Крім того, Геннадій Корбан нагадав Березенкові про потреби жителів Чернігова: «Дозвольте Вам нагадати, що у людей в будинках немає гарячої води. Деяким потрібні лічильники, дороги і щеплення дітям. І всі вони дуже потребують медичного обслуговування та предметів першої необхідності. Вони хочуть жити».

«Не сумніваюся, що коли Ви опинитеся у Верховній Раді, Ви невпинно будете боротися з корупцією, впроваджувати реформи і модернізувати нашу країну. Хочу побажати вам успіхів», – додав Корбан.

Обращение к народному депутату, главе ДУС и будущему лидеру целой фракции БПП - Сергею Березенко. Уважаемый Сергей! ...

Posted by Gennady Korban on 29 липня 2015 р.
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