Корбан нагадав Березенку про його обіцянки і побажав успішної роботи в Раді

За даними ЦВК, Березенко здобув перемогу.

«Знаю, ця перемога Вам далася нелегко. Але, тим не менш, Ви маєте пам'ятати про тих людей, які довірили Вам свої голоси», – написав Геннадій Корбан.

Корбан висловив сподівання, що Сергій Березенко виконає обіцянки, які він давав чернігівцям персонально та в рамках Ради регіонального розвитку.

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Крім того, Геннадій Корбан нагадав Березенкові про потреби жителів Чернігова: «Дозвольте Вам нагадати, що у людей в будинках немає гарячої води. Деяким потрібні лічильники, дороги і щеплення дітям. І всі вони дуже потребують медичного обслуговування та предметів першої необхідності. Вони хочуть жити».

«Не сумніваюся, що коли Ви опинитеся у Верховній Раді, Ви невпинно будете боротися з корупцією, впроваджувати реформи і модернізувати нашу країну. Хочу побажати вам успіхів», – додав Корбан.