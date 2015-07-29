Корбан нагадав Березенку про його обіцянки і побажав успішної роботи в Раді
Голова Політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook звернувся до свого конкурента в боротьбі за депутатський мандат на окрузі №205 Сергія Березенка у зв'язку із завершенням підрахунку голосів Центральною виборчою комісією.
За даними ЦВК, Березенко здобув перемогу.
«Знаю, ця перемога Вам далася нелегко. Але, тим не менш, Ви маєте пам'ятати про тих людей, які довірили Вам свої голоси», – написав Геннадій Корбан.
Корбан висловив сподівання, що Сергій Березенко виконає обіцянки, які він давав чернігівцям персонально та в рамках Ради регіонального розвитку.
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Крім того, Геннадій Корбан нагадав Березенкові про потреби жителів Чернігова: «Дозвольте Вам нагадати, що у людей в будинках немає гарячої води. Деяким потрібні лічильники, дороги і щеплення дітям. І всі вони дуже потребують медичного обслуговування та предметів першої необхідності. Вони хочуть жити».
«Не сумніваюся, що коли Ви опинитеся у Верховній Раді, Ви невпинно будете боротися з корупцією, впроваджувати реформи і модернізувати нашу країну. Хочу побажати вам успіхів», – додав Корбан.
Обращение к народному депутату, главе ДУС и будущему лидеру целой фракции БПП - Сергею Березенко. Уважаемый Сергей! ...Posted by Gennady Korban on 29 липня 2015 р.