Постпред України при ООН вважає, що за зламом його Twitter стоять росіяни
За словами українського дипломата, питання, хто саме змалав його аккаунт, вивчається.
Постійний представник України при ООН, посол Юрій Сергеєв переконаний, що за зламом його аккаунта у Twitter напередодні розгляду у Раді безпеки ООН проекту резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи рейсу МН-17 стоять росіяни.
Таку думку Сергеєв висловив в інтерв'ю УНІАН.
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"Я можу зробити висновок, що за цим стоять ті, хто проти засідання. А проти публічно виступила Росія. Тому простий логічний зв'язок і контент, який був викинутий в Twitter, який протирічить здоровому глузду і тій лінії, яка проводиться Україною в рамках спільної групи, говорять про те, що це одна з частин загальної кампанії з дискредитації засідання (РБ ООН), резолюції, щоб не допустити створення трибуналу. Це все частини однієї програми. Але оскільки Росія - єдина, хто публічно виступає проти, то можна зробити такий висновок. Хтось з російської сторони стоїть за цими планами", - сказав він.
За словами українського дипломата, питання, хто саме змалав його аккаунт, вивчається.
"Це одна з частин загальної істерії Російської Федерації навколо сьогоднішнього засідання. Для них це питання стає принциповим, і тому застосовуються всі засоби, в тому числі й такі, які були задіяні стосовно нашої місії, а до цього - не тільки до нашої місії. В наш Twitter були вкинуті повідомлення про начебто злочин України в цій трагедії. Зрозуміло, що вони бачать міжнародну солідарність, вони бачать те, що наша група іде до мети, яку вона поставила. Тобто, це - істерика, психоз тих, хто не має інших засобів спілкування, тому використовуються брехня, вторгнення, інтервенція, що говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом", - наголосив Сергеєв.
Як повідомляв УНІАН, учора, 28 липня, на сторінці МЗС України у Twitter заявили, що напередодні розгляду резолюції щодо МН17 зламано аккаунт постпреда України при ООН Сергеєва.
На сьогодні, 29 липня, в Раді безпеки ООН заплановано голосування щодо проекту резолюції про створення трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського Boeing 777.
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.
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Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.
Росія виступала проти цієї пропозиції.