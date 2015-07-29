Постпред України при ООН вважає, що за зламом його Twitter стоять росіяни

Постійний представник України при ООН, посол Юрій Сергеєв переконаний, що за зламом його аккаунта у Twitter напередодні розгляду у Раді безпеки ООН проекту резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи рейсу МН-17 стоять росіяни.

Таку думку Сергеєв висловив в інтерв'ю УНІАН.

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"Я можу зробити висновок, що за цим стоять ті, хто проти засідання. А проти публічно виступила Росія. Тому простий логічний зв'язок і контент, який був викинутий в Twitter, який протирічить здоровому глузду і тій лінії, яка проводиться Україною в рамках спільної групи, говорять про те, що це одна з частин загальної кампанії з дискредитації засідання (РБ ООН), резолюції, щоб не допустити створення трибуналу. Це все частини однієї програми. Але оскільки Росія - єдина, хто публічно виступає проти, то можна зробити такий висновок. Хтось з російської сторони стоїть за цими планами", - сказав він.

За словами українського дипломата, питання, хто саме змалав його аккаунт, вивчається.

"Це одна з частин загальної істерії Російської Федерації навколо сьогоднішнього засідання. Для них це питання стає принциповим, і тому застосовуються всі засоби, в тому числі й такі, які були задіяні стосовно нашої місії, а до цього - не тільки до нашої місії. В наш Twitter були вкинуті повідомлення про начебто злочин України в цій трагедії. Зрозуміло, що вони бачать міжнародну солідарність, вони бачать те, що наша група іде до мети, яку вона поставила. Тобто, це - істерика, психоз тих, хто не має інших засобів спілкування, тому використовуються брехня, вторгнення, інтервенція, що говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом", - наголосив Сергеєв.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 липня, на сторінці МЗС України у Twitter заявили, що напередодні розгляду резолюції щодо МН17 зламано аккаунт постпреда України при ООН Сергеєва.

На сьогодні, 29 липня, в Раді безпеки ООН заплановано голосування щодо проекту резолюції про створення трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського Boeing 777.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

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Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.