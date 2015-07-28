Хакери зламали Twitter постпреда України при ООН

Про це йдеться в повідомленні на Твіттері МЗС.

«Увага! Акаунт Постійного представника України про ООН Юрія Сергеєва зламано!»,- повідомляє МЗС.

Раніше Сергеєв написав, що блокування цієї резолюції Росією є намаганням приховати правду у будь-який спосіб.

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«Росія в ООН знаходиться у стані цунгцвангу, вона намагається влізти в процес, щоб його зруйнувати зсередини. У нас є запасні варіанти»,- написав Сергеєв.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за дорученням президента Петра Порошенка відбув до США для просування резолюції про створення трибуналу для переслідування винних у катастрофі рейсу МН-17. Очікується, що 29 липня на голосування в Раді безпеки ООН буде винесено проект резолюції про створення трибуналу для розслідування катастрофи малайзійського Boeing 777.

Перед цим, 28 липня, планується зустріч міністрів закордонних справ Нідерландів, Малайзії, України, Австралії та Бельгії, які продовжують спільно працювати над текстом документа.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.