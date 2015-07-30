Аваков попросить Порошенка перевести всю армію на контракт

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Думаю про хвилі мобілізації по країні. Про дебілізацію дій військкомів, які вручають повістку перехожим на вулицях Харкова, про контрабандистів Закарпаття, яких записують в армію... Про боєздатність країни та її Збройні сили в цей непростий період», - зазначив міністр.

Аваков вважає, що «з урахуванням того, скільки потрібно державі коштів і сил на призов, обмундирування, навчання новобранців від умовного бухгалтера до середнього солдата. З урахуванням неможливості досягти високої кваліфікації воїнів при поточній мотивації і підготовці мобілізованих», українську армію «потрібно зараз і негайно переводити на професійну контрактну основу, знизивши чисельність військ і збільшивши зарплати реальним кваліфікованим військовим та їхнє забезпечення».

«У такого підходу є майбутнє, у відлові призовників на вулицях і в трамваях – немає», - наголосив міністр.

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Він заявив, що як міністр і член РНБО виступить з пропозицією про необхідність реалізації такого підходу без зволікання і звертатиметься до верховного головнокомандувача армії.

«Адже правда, ви не станете платити і не довірите свою безпеку спійманому на гарячому закарпатському контрабандистові чи випадковому перехожому? Кому можна довіряти всерйоз? Тільки вмотивованим профі, які добровільно уклали контракт. Маючи за спиною досвід останніх місяців, переконаний, проблем з формуванням таких сил - не буде! Ми недостатньо багаті, щоб не мати професійної армії!», - переконаний Аваков.