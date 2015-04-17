Весняний призов до армії обійдеться країні в 2 мільйони гривень

Про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір, передає Телеканал новин "24".

"Обсяг видатків для проведення призову у квітні-травні 2015 року становить близько 2 млн грн", - сказала вона.

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Окрім цього, Кушнір нагадала, що згідно з указом Президента України, цієї весни будуть призвані 21 126 юнаків, із них 12 296 – до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що на харчування військовослужбовців Збройних сил цього року не вистачає 677 млн грн. Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті-2015 на фінансування армії передбачено 17,3 млрд грн.