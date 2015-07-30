Адвокат підозрюваних у справі Бузини звинуватив у вбивстві письменника українські спецслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив адвокат підозрюваних у вбивстві Бузини Андрій Федур.

"Медведько і Поліщук не здійснювали вбивство Бузини... На моє переконання, вбивство Бузини було скоєно працівниками спецслужб. Очевидно, що наших українських. Інше питання - на кого вони працюють. Яка мета і ким організовано - це робота прокуратури", - сказав він.

Федур також наголосив, що матеріали кримінального провадження проти медьведька і Поліщука фальсифікуються, зокрема, експертиза ДНК.

"Ми це доведемо", - запевнив адвокат.

Адвокат також зазначив, що експертиза ДНК - це судово-медична експертиза, її повинні проводити судово-медичні експерти, які мають спеціальну кваліфікацію і є фахівцями у цій галузі.

"У нас виходить дивна річ. Коли це у нас великими судовими медиками стала міліція? Бо у нас старший лейтенант міліції проводить таку експертизу... Чому я стверджую, що експертиза ДНК сфальсифікована? Бо необхідні компоненти для проведення цієї експертизи в Україні взагалі відсутні. В законний спосіб в Україну вони не можуть бути ввезені, бо ці препарати несертифіковані в Україні. Вони є забороненими для ввезення на митну територію України... Я стверджую, що це незаконні і сфальсифіковані експертизи", - наголосив Федур.

Він зазначивши, що в Україні також не затверджено стандарти щодо проведення експертизи ДНК.

Федур також зауважив, що він та інші адвокати Медведька та Поліщука у тих матеріалах, які були надані їм та підзахисним, не змогли знайти обгрунтування мотивів чи підстав для вбивства.

"Ми не знайшли у цих документах одного важливого аспекту - умислу... Відбулось вбивство людини і, безперечно, це злочин, але питання у тому, хто його скоїв.

Нам сьогодні з міліції та прокуратури подають, що його нібито скоїли Медведько та Поліщук.

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У мене просте питання - для чого, чому і з якою метою. Яка була потреба у Медведька та Поліщука вбивати Олеся Бузину? Де вони пересікались у своєму житті? Ніде! Вони не мали ніяких спільних справ, конфліктів тощо. Навмисне вбивство не може бути без мотиву. Ніхто до сьогодні не може дати відповідь на питання, чому і з якою метою буцім-то ці хлопці вбивали Бузину. І в процесуальних документах з цього приводу немає жодного слова", - підкреслив адвокат.

Федур також наголосив, що сторона захисту має беззаперечні докази, що Медведько і Поліщук в момент вбивства Бузини були відсутні на місці вбивства.

"Оголосили вбивцями тих, хто вбивство не скоював. Рано чи пізно ми це доведемо у судовому порядку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян – Медведько і Поліщук.

Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили.

У ніч на 19 червня Шевченківський районний суд Києва призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня. Поліщуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або заставу в 5 млн грн.

23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.

2 липня Апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду про можливість внесення застави за Поліщука.

6 липня Апеляційний суд Києва залишив під вартою Медведька.