Президент зібрав до себе силових керівників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні провів зустріч з керівництвом Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і виконуючим обов’язки секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО після зустрічі В.ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів ЯНУКОВИЧЕМ.

Вона зазначила, що в ході зустрічі обговорювалась політична ситуація в Україні і реформа правоохоронних органів. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, для Президента ця тема є дуже важливою.