Пєсков прояснив скандал з годинником за 600 тисяч доларів

Про це повідомляє Росбалт.

"Що стосується історії з годинником — я ж не міг не одягнути на весілля подарунок дружини... Це все знову ж наша особиста справа, і це нікого не хвилює. Навряд чи якось подарунки дружини чоловікові чи чоловіка дружині можуть мати відношення до антикорупційної діяльності", — зазначив він.

"Я на цих вихідних не був ньюсмейкером, я, чесно кажучи, весілля справляв. Те, що весілля зробили такою новиною, напевно, я б не хотів, хотів би при відсутності таких інформаційних передзвонів все провести. Хоча все пройшло дуже здорово", — сказав Пєсков.

Раніше опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що вартість годинника складає 620 тисяч доларів.

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Тим часом дружина Пєскова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка так прокоментувала ситуацію: "Я – олімпійська чемпіонка. Дуже багато працюю, в тому числі, і все літо. І, звичайно, заробляючи своєю працею, можу дозволити зробити хороший подарунок. Переді мною, звичайно ж, постало питання — що подарувати улюбленому чоловікові? І я знайшла для себе вихід і купила цей прекрасний годинник. Природно, та ціна, яку зараз всі обговорюють, звичайно ж, не відповідає дійсності. І взагалі це не має ніякого значення", — підкреслила вона.

Весілля Пєскова та олімпійської чемпіонки з фігурного катання Тетяни Навки відбулася 1 серпня у найпрестижнішому готелі Сочі Rodina Grand Hotel & SPA.