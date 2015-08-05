ГПУ припускає, що скандальний депутат Ланьо причетний до контрабанди на Закарпатті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій у Мукачевому повідомив старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Попов.

“Хочу запевнити, що перевіряється діяльність так званої групи Ланьо та підстави для цього конфлікту”, - сказав Попов.

Він зазначив, що органи прокуратури направили відповідні доручення до правоохоронних органів з метою отримання повної інформації і фактів виявлення контрабанди та причетності до неї вказаної групи.

Читайте такожГПУ поскаржилася на Найєма, який ігнорує повістки на допити у справі про стрілянину у Мукачеві

Як повідомляв УНІАН, у м. Мукачеве на Закарпатті 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачеві постраждало 14 осіб, загинуло троє.

Стосовно подій, що сталися у Мукачеві 11 липня, відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт та перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Всі вони об’єднані в одне.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту.