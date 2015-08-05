ГПУ припускає, що скандальний депутат Ланьо причетний до контрабанди на Закарпатті
Генеральна прокуратура перевіряє інформацію щодо можливої причетності народного депутата України Михайла Ланьо до котрабанди на Закарпатті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій у Мукачевому повідомив старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Попов.
“Хочу запевнити, що перевіряється діяльність так званої групи Ланьо та підстави для цього конфлікту”, - сказав Попов.
Він зазначив, що органи прокуратури направили відповідні доручення до правоохоронних органів з метою отримання повної інформації і фактів виявлення контрабанди та причетності до неї вказаної групи.
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Як повідомляв УНІАН, у м. Мукачеве на Закарпатті 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.
В результаті інциденту в Мукачеві постраждало 14 осіб, загинуло троє.
Стосовно подій, що сталися у Мукачеві 11 липня, відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт та перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Всі вони об’єднані в одне.
14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту.