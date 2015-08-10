ЦВК назвала ціну місцевих виборів восени

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Центральну виборчу комісію.

"Комісія затвердила обсяг видатків, необхідних для підготовки та проведення чергових місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2015 року, в тому числі на реалізацію першочергових заходів, у сумі 1,1 мільярда гривень", - пояснили у відомстві.

Комісія також закликала Верховну Раду якомога швидше визначити перелік адміністративно-територіальних меж зони АТО, де місцевих виборів не буде.

17 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2015 року. Вибори не призначаються в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та в аннексированному Криму.