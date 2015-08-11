У Радбезі РФ заявили, що стратегія України передбачає довгострокову конфронтацію з Росією

Про це повідомляє РИА «Новости».

«За оцінкою наших фахівців, Стратегія національної безпеки України спрямована на довгострокову конфронтацію з Росією, що нас не може не турбувати», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що стратегія нацбезпеки повинна забезпечити членство України у НАТО.

"Наша Стратегія повинна забезпечити можливість отримання в майбутньому членства України в Альянсі. Ми, нарешті, повинні повернути цю надзвичайно важливу складову в цей документ", – підкреслив глава держави. За словами президента, це робиться для отримання дієвих гарантій суверенітету та територіальної цілісності України. "Співпраця з Альянсом, а також відданість Спільній політиці безпеки і оборони ЄС червоною ниткою проходить через весь цей документ", – сказав президент.