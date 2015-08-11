Суд відмовився розглядати скаргу адвокатів Януковича про заочне засудження

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила сьогодні колегія суддів Апеляційного суду столиці.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк у коментарі журналістам зазначив, що «суд прийняв рішення не заслуховувати захисників у справі. Була подана апеляція, ми були викликані до суду для розгляду по суті, але розгляду справи не відбулося». «Суд де-факто відмовив у розгляді справи, пославшись на те, що це визначення (Генпрокуратури) не підлягає оскарженню», - сказав Сердюк.

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Водночас він зазначив, що захист оскаржить це рішення у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду кримінальних і цивільних справ, а також не відкидає, що і в Європейському суді з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження.

Захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування.