Допит Януковича у РФ можливий лише після офіційного підтвердження місця його перебування - ГПУ

Про це журналістам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНІАН.

Представник ГПУ розповів, що сьогоднішній виклик Януковича на допит - це особливість спеціального розслідування. Він пояснив, що Янукович був викликаний на допит через засоби масової інформації, і це означає, що підозрюваний повідомлений про виклик і заочне провадження може йти своєю чергою.

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Відповідаючи на запитання, чи можливий допит Януковича на території Російської Федерації, Горбатюк сказав, що можливий як представниками російської прокуратури, так і української, які можуть бути туди відряджені, але за умови, що Російська Федерація дасть офіційну відповідь на запит ГПУ про місце перебування Януковича, встановить його особу або ж дасть дозвіл представникам Генпрокуратури України провести слідчі дії за участі Януковича на російській території.

Горбатюк зазначив, що до сьогодні, не зважаючи на міждержавні домовленості, Генпрокуратура Росії не відповіла на відповідний запит з боку ГПУ.

В той же час він підкреслив, що неявка Януковича на допит, а також ігнорування російською стороною запитів щодо Януковича не стануть на заваді розслідування кримінального провадження стосовно екс-президента.

Як повідомляв УНІАН, на 11 серпня ГПУ офіційно викликала Януковича на допит. Проте він не з’явився, а замість нього до Головного слідчого управління прийшов його адвокат Віталій Сердюк. Він пояснив неявку свого підзахисного побоюванням за власне життя.

Повістка про офіційний виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті “Урядовий кур'єр”.

Як зазначається у повістці, підозрюваний Янукович “відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року об 11 годині до начальника відділу Генеральної прокуратури України Юрія Безщасного у кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України”.

Генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

Водночас адвокат Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович не буде присутнім на допиті 11 серпня в ГПУ.