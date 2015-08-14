У депутатів з протилежних політсил працюють спільні помічники - журналіст (відео)

Про це у своєму блозі пише журналіст руху "Чесно" Сергій Андрушко, передає "Українська правда".

Як наголошується, рух "Чесно" знайшов 42 помічників, які мають однакові ПІБ, але працюють з різними народними депутатами.

Як приклад він наводить Володимира Макарова, який працює помічником нардепа із "Опозиційного блоку", екс-представника Януковича в Раді, Юрія Мірошниченка, його колеги із "ОБ" Івана Мирного і при цьому є помічником нардепа з протилежного політичного табору – БПП - Віктора Короля.

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Цікаво, що коли журналіст поцікавився у Мірошниченка щодо його помічника Макарова, той навіть не міг згадати, чи дійсно він знає такого. Депутату довелося зателефонувати, вочевидь, комусь зі своїх помічників та уточнити про Макарова. Лише після цього Мірошниченко підтвердив, що дійсно у нього є такий помічник.

При цьому Андрушко наголосив, що завдяки тиску громадськості та журналістів вперше в історії Ради лише цього року був оприлюднений список помічників народних депутатів.