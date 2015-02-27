Нардепи розкрили дані про 4,5 тисячі своїх помічників

Список помічників можна знайти на картці кожного депутата з інформацією, на яких засадах вони працюють: як держслужбовці чи як волонтери. Про це Радіо Свобода повідомив рух «Чесно».

Згідно з оприлюдненими даними, 3259 помічників народних депутатів працюють на громадських засадах, а 685 мають статус держслужбовця.

У середньому в одного народного депутата 11 помічників. Втім рекордсменом Верховної Ради VIII скликання став депутат від «Народного фронту» Микола Кадикало – у нього 29 помічників. Натомість жодного помічника не мають Надія Савченко, Мустафа Джемілєв та Ірина Луценко.

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«Помічники є мостами між депутатами і суспільством. Дуже багато хто використовує «корочку» для лобізму. Але нам недостатньо знати ім’я і прізвище. Щоб вважатися частиною цивілізованого світу, нам потрібно ще забезпечити публікацію біографічних даних, зокрема яка у помічників освіта, де вони працювали і зрозуміти які в них компетенції. Тоді й буде відомо, на основі яких критеріїв їх взяли», – розповів координатор руху «Чесно» Андрій Круглашов.

Виводити помічників з тіні депутатів зобов’язав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Після закликів активістів 28 січня він підписав розпорядження, згідно з яким депутати мають щомісячно оприлюднювати списки свої помічників на сайті Верховної Ради та на інтернет-сторінках депутатів.