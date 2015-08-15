ГПУ порушила справу на "Комітет порятунку України", створений Азаровим у Москві (документ)

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом заяв так званого «Комітету порятунку України» (КПУ), створеного у Москві екс-главою українського уряду Миколою Азаровим.

Про це повідомила депутат від БПП Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"На моє прохання надати юридичну оцінку заявам КПУ, Генеральна прокуратура вирішила, що в діях цієї антидержавної організації є ознаки вчинення злочину, що передбачений частиною 3 статті 109 Кримінального Кодексу України, тобто публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБ України. Процесуальне керівництво здійснюється працівниками Генеральної прокуратури України.

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Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Москві оголошений в розшук українськими правоохоронцями колишній прем'єр-міністр Микола Азаров оголосив про створення "комітету порятунку України".

Микола Азаров повідомив, що він очолив цей комітет.

На прес-конференції організатори поширили "відозву" до українського народу, в якій викладається план дій з врегулювання ситуації в Україні і "оголошується про готовність комітету взяти на себе відповідальність за долю України".

Зокрема, в документі ігнорується факт російського вторгнення на Донбас і в Крим, і стверджується, що "країна втягнута в громадянську війну".

"Для злочинців, які влаштували збройний держпереворот, використовуючи справедливий народний гнів, людське життя не становить жодної цінності», - зазначили автори документу.

При цьому в комітеті використовують класичні російські пропагандистські штампи: "Україну перетворили на нацистську державу. Бандерівців зробили героями. Над країною нависла задушлива атмосфера страху".