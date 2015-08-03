Кремлівські рятувальники йдуть на допомогу: Азаров оголосив про створення "Комітету порятунку України"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у презентації в готелі "Україна" взяли також участь розшукувані в Україні колишні народні депутати Володимир Олійник та Ігор Марков.

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Микола Азаров повідомив, що він очолив цей комітет.

На прес-конференції організатори поширили "відозву" до українського народу, в якій викладається план дій з врегулювання ситуації в Україні і "оголошується про готовність комітету взяти на себе відповідальність за долю України".

Зокрема, в документі ігнорується факт російського вторгнення на Донбас і в Крим, і стверджується, що "країна втягнута в громадянську війну".

"Для злочинців, які влаштували збройний держпереворот, використовуючи справедливий народний гнів, людське життя не становить жодної цінності», - зазначили автори документу.

При цьому в комітеті використовують класичні російські пропагандистські штампи: "Україну перетворили на нацистську державу. Бандерівців зробили героями. Над країною нависла задушлива атмосфера страху".

Цей комітет має намір вимагати дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів.

"Ми прийняли рішення висунути на пост президента України Володимира Олійника", - наголошується в документі.

Серед першочергових рішень пропонується припинити боротися з російською агресією.

"Скасуємо всі закони, постанови і рішення судів, пов'язані з мобілізацією і війною. Скасуємо військовий збір з громадян України", -йдеться в документі.

При цьому заявляється про бажання відновлення дружніх, ділових і партнерських відносин з РФ".

Також автори "відозви" висловлюються за федералізацію і надання російській мові статусу державної.