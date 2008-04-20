Тимошенко не виключає дострокові вибори до ВР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає можливості проведення дострокових виборів до парламенту, проте після внесення змін до Конституції та введення парламентської форми правління.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе проведення дострокових парламентських виборів восени поточного року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що зміни в Конституцію повністю «згармонізують і впорядкують владу».

«Я вважаю, що конституційна реформа на такому хаосі поставить крапку», - уточнила прем`єр-міністр.

«Те, що можуть бути дострокові вибори – я не виключаю, що таке може бути, тому що коли нова Конституція, безумовно, потрібно, щоб народ дав нові повноваження всім політикам», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.