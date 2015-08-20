У Берліні лідери України, Німеччини та Франції узгодять подальші дії у разі погіршення ситуації на Донбасі - МЗС

Про це посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба сказав в ефірі «24 каналу».

Кулеба зазначив, що метою зустрічі у Берліні є інформування лідерів Німеччини та Франції про справжню ситуацію на сході Україні.

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"На основі наданої цієї інформації і обміну думками, троє глав держав повинні узгодити свою реакцію і свої подальші дії, розробити сценарій… щоб бути напоготові, в повному озброєнні у разі, якщо Росія все-таки обере шлях подальшої ескалації", - заявив Кулеба.

На думку дипломата, згода Меркель та Олланда провести зустріч з Порошенком у тристоронньому форматі є сигналом Росії про те, що Україну ніхто не залишає сам на сам з агресором.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявляє, що його зустріч 24 серпня у Берліні з Меркель та Олландом відбудеться за ініціативи України.

За словами президента, порядок денний цієї зустрічі є широким.

«Безумовно, перший пріоритет - це безпекові складові. Незважаючи на те, що останні дні ми бачимо певне суттєве зниження кількості обстрілів, нас не задовольняє невиконання ключових пунктів і зобов'язань, які взяла на себе російська сторона: це відведення великокаліберної артилерії і важкого озброєння», - наголосив Порошенко.