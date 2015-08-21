Гройсман: позачергове засідання Ради пройде 31 серпня

00:11, 21 серпня 2015
Політика
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Позачергове засідання депутатів українського парламенту пройде 31 серпня.

Фото УНИАН

Про це в ефірі 5 каналу повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

З його слів на анонсованому засіданні будуть розглянутий законопроект з децентралізації: "Після проведення консультацій із народними депутатами України ми прийняли рішення, що це відбудеться 31 серпня, коли ми розглянемо чергове питання змін до Конституції України в частині децентралізації влади".

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Також Гройсман повідомив, що вже на наступній сесії планується остаточно ухвалити цей закон: "Коли будуть проведені консультації із народними депутатами, може бути остаточне голосування в 300 голосів і більше щодо змін до Конституції в частині децентралізації. І наступна сесія розпочнеться 1 вересня".

Як повідомляв УНІАН раніше, низка народних депутатів повідомили, що попередньою датою проведення засідання Верховної Ради є 31 серпня. Пізніше, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій не виключив, що парламент 27 серпня проведе пленарне засідання для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

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