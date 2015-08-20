Рада 27 серпня може провести засідання для розгляду питання децентралізації - Парубій

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Думаю, що позачергова сесія відбудеться 27 серпня. На сьогодні йде процес узгодження між фракціями, і якщо фракції нам, керівництву Верховної Ради, покажуть, що є достатня кількість депутатів, тоді сесія буде проголошена", - сказав Парубій.

Він висловив сподівання, що парламент того дня проголосує зміни до Конституції щодо децентралізації.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів не виключають, що 31 серпня може відбутися позачергове засідання Верховної Ради, на якому попередньо має бути схвалено зміни до Конституції щодо децентралізації з тим, щоб на наступній сесії ухвалити їх в цілому.

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Так, член фракції "Самопоміч" Ганна Гопко заявила 18 серпня, що 31 серпня є попередньою датою. "Готується на 31-ше", - сказала вона.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін теж повідомив про призначення засідання на 31 серпня. "Як, мабуть, сотні інших народних депутатів, я отримав повідомлення про те, що, ймовірно, засідання Верховної Ради відбудеться 31 серпня", - сказав він.

У "Батьківщині" також зазначили, що попередньо обговорюється ця дата.

Своєю чергою, заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза заявив, що ще не володіє інформацією щодо дати засідання.