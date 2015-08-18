Стало відомо, коли нардепи можуть зібратися на позачергове засідання Ради

У коментарі УНІАН народний депутат від фракції "Самопоміч" Ганна Гопко зазначила, що 31 серпня є попередньою датою. "Готується на 31-ше", - сказала вона.

Крім того, депутат зазначила, що розглядатися на засіданні мають, зокрема, зміни до Конституції в частині децентралізації.

Водночас, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін у ефірі каналу "112" також повідомив про призначення засідання на 31 серпня. "Як, мабуть, сотні інших народних депутатів я отримав повідомлення про те, що імовірно, засідання Верховної Ради України відбудеться 31 серпня", - сказав він.

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Крім того, у "Батьківщині" також зазначили, що попередньо обговорюється ця дата. Своєю чергою заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза зазначив, що ще не має інформації щодо дати засідання.

Як раніше повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради відмовилися продовжувати роботу другої сесії восьмого скликання до 1 вересня, тобто вони пішли на канікули.