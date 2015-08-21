Сьогодні ростовський суд може перевести справу Савченко в Москву

Про це повідомляє радіо "ЕХО Москви".

Нагадаємо, що 16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька Ростовської області. Вона зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

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В обвинувачувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення в замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.