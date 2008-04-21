Тимошенко в середу може відмінити зовнішнє тестування

В середу, 23 квітня, Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглядатиме питання про стан проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості знань випускників шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, таке рішення уряд ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні.

На засідання 23 квітня будуть запрошені представники батьківських комітетів, директорів шкіл, ректорів вищих навчальних закладів, представників профспілок вчителів.

Як заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, уряд хоче почути думку громадськості, батьків та вчителів і збирається дати реальну оцінку стану підготовки до тестування. Уряд має з‘ясувати, чи може сьогодні країна без будь-якого порушення прав школярів, майбутніх студентів, їхніх родин провести це тестування якісно, підкреслила вона. (Водночас, як відомо, перші тести призначені вже на завтра, 22 квітня – УНІАН).

„Ставити експерименти на дітях я нікому не дозволю”, - заявила прем‘єр-міністр. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд розробить реальні механізми, які без шокової терапії покладуть край корупції.

Довідка УНІАН. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) призначив наступний графік проведення основної сесії зовнішнього незалежного тестування: 22 квітня - українська мова й література, 29 квітня - математика, 7 травня - історія України, 14 травня - всесвітня історія, 16 травня - хімія, 23 травня - географія, 26 травня - фізика, 28 травня - біологія, 2 червня - основи правознавства, 3 червня - основи економіки, 4 червня - зарубіжна література.

Всі учасники зовнішнього незалежного тестування до 17 квітня повинні були одержати запрошення для проходження тестів.