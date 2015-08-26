"УКРОП" презентував нову візуальну стилістику

Про це повідомив Андрій Єрмоленко, український художник, автор нового фірмового стилю партії.

Читайте такожЗ'їзд партії "УКРОП" із висунення кандидатів у депутати на місцевих виборах відбудеться в Києві 12 вересня - Корбан

"Ми звернулися до автентичних українських орнаментів, які характерні для великої частини України. Це родові дерева, які притаманні тільки Україні. Орнамент – це оберіг, це звернення до нашого коріння, до української родини, до України як великої родини", – наголосив художник.

За його словами, багато символів, які використовуються, не отримують органічного продовження, наприклад – в одязі. Стилістика УКРОПу стане винятком: "Нам захотілося зробити щось справді українське, модернове, що буде жити своїм життям. Щоб УКРОП сіявся, а партія позиціонувалась як модне, нове явище", – сказав Єрмоленко, додавши, що в орнаменті партії закодовано багато глибоких символів.

Щодо логотипу, то художник наголосив, що в ньому більше не використовується шеврон "Укроп".

"Більше того, ми будем стежити, щоб цей символ не використовували інші партії, щоб навколо нього не було політичних інсинуацій. Це народний символ, нехай він таким і залишиться. На цьому наполягав Геннадій Корбан, це була і моя позиція. І в цьому питанні наші думки дуже сильно співпали", – сказав Андрій Єрмоленко.

Художник пояснив, що в новому логотипі партії відображена пряма дія: стебло кропу у вигляді стрілки символізує поступ і процвітання і веде до маленьких квіточок, які уособлюють кожну українську родину. "Людям набридло чекати чогось. Хочеться поступу, прогресу, процвітання. Логотип показує, що партія "УКРОП" звертається до кожної родини".

Андрій Єрмоленко наголосив, що частина коштів, які він отримав від співпраці з "УКРОПом", передана дитячим будинкам.