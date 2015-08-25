"УКРОП" пропонує "обнулити" українське законодавство

Про це заявив голова Політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

«За 24 роки все створене українське законодавство багато разів видозмінювалася, доповнювалося. Тепер його потрібно «обнулити» та уніфікувати – через ухвалення нових 12 кодексів: Податкового, Трудового, Військового і так далі», – сказав Геннадій Корбан в ефірі телеканалу «NewsOne».

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Відповідаючи на запитання про те, хто, на його думку, повинен бути президентом України, Геннадій Корбан сказав, що це має бути людина, «яка буде країну по-справжньому любити, захищати, годувати і лікувати». «На сьогодні є така людина, і можливо навіть не одна. Прізвищ називати не хочу – це буде некоректно стосовно чинного Президента, але в 40-мільйонній країні є маса гідних людей, які можуть бути і президентом, і прем'єром, і міністрами. І не треба возити сюди іноземців, щоб вони розповідали, як нам жити: в Україні багато талановитих людей, які готові змінювати країну по-справжньому», – вважає політик.