Зіткнення під Радою припинилися, але мітинг продовжується
Станом на 15:00 сутички під Верховною Радою припинилися, але мітинг продовжується.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Сутички припинилися. Мітинги тривають. Співробітники міліції і Національної гвардії продовжують нести службу з охорони правопорядку в урядовому кварталі", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за попередньою інформацією, під час сутички біля Верховної Ради постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, більше 10 правоохоронців – у важкому стані. У даний момент їм надають кваліфіковану медичну допомогу.
"Інформація щодо потерпілих серед цивільних осіб уточнюється", - йдеться в заяві.
Читайте такожДимові шашки та каміння: мітингувальники почали штурм ВР, міліція намагається силою відтіснити активістів (наживо, фоторепортаж)
Зазначається, що на місці подій працюють слідчо-оперативні групи та експерти-криміналісти.
МІЛІЦІЯ ПОСИЛЮЄ ОХОРОНУ ПРАВОПОРЯДКУ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИОНОВЛЕНО 15:00За попередньою інформацією, близько сотн...Posted by МВС України on 31 серпня 2015 р.