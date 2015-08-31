Зіткнення під Радою припинилися, але мітинг продовжується

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Сутички припинилися. Мітинги тривають. Співробітники міліції і Національної гвардії продовжують нести службу з охорони правопорядку в урядовому кварталі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, під час сутички біля Верховної Ради постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, більше 10 правоохоронців – у важкому стані. У даний момент їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

"Інформація щодо потерпілих серед цивільних осіб уточнюється", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що на місці подій працюють слідчо-оперативні групи та експерти-криміналісти.