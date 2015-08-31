Під час протистояння біля Ради постраждав оператор ТСН

Сьогодні, 31 серпня, під стінами парламенту після затишшя між правоохоронцями та мітингувальниками відновилося протистояння, було кинуто багато гранат зі сльозогінним газом, повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що крім вибухів і димових шашок, у правоохоронців було кинуто вибуховий пристрій. Не менше п'яти силовиків постраждали.

"Двох із них винесли на ношах, ще кільком надають медичну допомогу на вулиці", - говориться у повідомленні.

Крім того, під час бійки постраждав оператор ТСН Дмитро Большаков. Він отримав осколковое поранення в ногу. Першу допомогу йому надали на місці, чекають на прибуття швидкої допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, наразі Верховна Рада заблокована для виходу. Міліція силою відтісняє мітингувальників від будівлі Верховної Ради.