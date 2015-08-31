На УНІАН вже кілька годин ведеться масштабна безперервна DDoS-атака
17:11, 31 серпня 2015Політика
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На сайт найбільшого інформаційного агентства в Україні УНІАН ведеться масштабна атака, яка почалася в розпал подій під Верховною Радою.
Безперервна DDoS-атака триває досі.
У зв'язку з цим можливе періодичне повне «падіння» сайту, некоректне відображення контенту, недовантаження фотографій і повільна робота ресурсу.
Ми приносимо свої вибачення нашим читачам за проблеми з доступом на сайт, і докладаємо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної працездатності ресурсу.
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