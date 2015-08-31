Через події біля Ради прокуратура відкрила кримінальну справу за 4 статтями

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, до ЄРДР внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 348 (вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) КК України.

У кримінальному провадженні створено групу процесуальних керівників.

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На місце події особисто виїжджав виконувач обов'язків прокурора Києва Олег Валендюк, зазначили в прес-службі.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішнього голосування щодо змін до Конституції у частині децентралізації біля ВР почалися сутички. За даними МВС, поранення отримали близько 100 правоохоронців, в тому числі 10 з них – тяжкі. Один боєць Нацгвардії загинув.