Поранені біля ВР отримають матеріальну допомогу - Яценюк

Про це він сказав у своєму зверненні щодо сьогоднішніх подій біля парламенту.

Яценюк висловив співчуття з приводу загибелі під час сутичок бійця Нацгвардії Ігоря Дебріна.

"Всі поранені отримають як матеріальну, так і медичну допомогу. Всі наші бійці, всі працівники правоохоронних органів, солдати Національної гвардії і особи, які постраждали внаслідок цього злочинного діяння окремих політичних сил", - сказав Яценюк.

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Він зазначив, ці політичні сили "прийшли не захищати Конституцію, а гвалтувати Конституцію і Україну". "І вони, по суті, гірші, ніж російські терористи і бандити на сході. Ті хоч не приховують, що вони воюють з Україною. А ці під гаслами патріотизму і любові до України знищують українську державність", - заявив прем'єр.

Яценюк наголосив, що "сьогоднішній злочин, який був скоєний під прапорами різних політичних сил, в тому числі під прапорами політичної сили "Свобода", повинен бути не просто розслідуваний, а покараний".

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

Загинув боєць Нацгвардії. Ще 122 особи, за даними МВС, зазнали поранень.