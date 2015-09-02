Великобританія змінила посла в Україні

Про це написав Саймон Сміт у своєму "Твіттері". "Моя місія посла Сполученого Королівства в Україні завершився 1 вересня. Я бажаю українцям усіх сил та успіхів для майбутнього їх чудової країни", - зазначив британський дипломат.

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Він також побажав найкращих успіхів Джудіт Гоф, яка стане наступним послом Великобританії в Україні. Саймон Сміт повідомив, що Джудіт Гоф прибуде до Києва 7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у березні міністерство закордонних справ Великобританії повідомило, що у вересні буде змінений посол в Україні.

Джудіт Гоф працює в британському МЗС з 2001 року. Вона займалася питаннями Східної Європи та Центральної Азії протягом 20 років. Також дипломат була послом Великобританії в Грузії і перебувала на дипломатичній службі в Сеулі. Крім того, вона була консультантом компанії Ernst and Young.