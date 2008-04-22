Ющенко думає, що конкурс гаманців припинився

26 червня відбудеться додаткове незалежне тестування для тих, хто з об’єктивних причин не зміг взяти участь у сьогоднішньому тестуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Львові.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні, за останніми даними, 92% з 512 тисяч учнів, які зареєструвалися для участі в незалежному тестуванні, складали цей тест.

Водночас Президент не виключив, що дехто не зміг прийти через хворобу або інші об’єктивні причини. Тому повторне тестування, на думку глави держави, є знаком поваги, який може виявити держава до випускників.

Також В.ЮЩЕНКО вважає, що запровадження незалежного тестування дасть змогу подолати корупцію у вищій школі, «замінити конкурс гаманців на конкурс знань».

Президент наголосив на неприпустимості політизації цього питання. «Україна – це держава, де майстерно створюються кризи навіть на тих питаннях, де криз не повинно бути. У нас план по кризах йде», - сказав він, закликавши «не чіпати той проект, над яким працюють вже більше трьох років не один уряд, а багато, не один міністр, а багато».