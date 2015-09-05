Рік потому: Порошенко розповів, що зірвало виконання Мінських домовленостей
При цьому він висловив сподівання, що режим тиші, який встановився останнього тижня, дозволить виконати Мінські домовленості. Президент ще раз підкреслив, що “альтернатив виконанню Мінських домовленостей не існує”
Президент України Петро Порошенко вважає, що проведення бойовиками своїх «виборів» на Донбасі в листопаді минулого року зірвало виконання Мінських домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після відвідування Київського регіонального центру тестування кандидатів на посади прокурорів, перших заступників та заступників керівників місцевих прокуратур.
“Що зруйнувало виконання Мінських домовленостей? Незаконні вибори, які були ніким в світі не визнані, з брутальним порушенням всіх норм ОБСЄ, проведені 2 листопада минулого року”, - сказав Порошенко.
При цьому він висловив сподівання, що режим тиші, який встановився останнього тижня, дозволить виконати Мінські домовленості. Президент ще раз підкреслив, що “альтернатив виконанню Мінських домовленостей не існує”.