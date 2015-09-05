Рік потому: Порошенко розповів, що зірвало виконання Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко вважає, що проведення бойовиками своїх «виборів» на Донбасі в листопаді минулого року зірвало виконання Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після відвідування Київського регіонального центру тестування кандидатів на посади прокурорів, перших заступників та заступників керівників місцевих прокуратур.

“Що зруйнувало виконання Мінських домовленостей? Незаконні вибори, які були ніким в світі не визнані, з брутальним порушенням всіх норм ОБСЄ, проведені 2 листопада минулого року”, - сказав Порошенко.

При цьому він висловив сподівання, що режим тиші, який встановився останнього тижня, дозволить виконати Мінські домовленості. Президент ще раз підкреслив, що “альтернатив виконанню Мінських домовленостей не існує”.