Стало відомо, як Порошенко переконував нардепів голосувати за зміни до Конституції
19:45, 31 серпня 2015Політика
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Перед голосуванням Ради щодо змін до Конституції, що стосуються децентралізації, Порошенко переконував лідерів фракцій у тому, що в цілому положення, які стосуються особливого самоврядування окупованих зараз районів Донбасу, їм, можливо, ухвалювати не доведеться.
Порошенко проводив встресу з лідерами партій / Фото УНІАН
Про це глава держави говорив на зустрічі з керівниками фракцій перед голосуванням, передає "Апостроф".
У зустрічі також брали участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і спікер ВР Володимир Гройсман.
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За словами джерела видання, серед аргументів, які наводив у ході дискусії Порошенко, було те, що, проголосувавши за зміни в першому читанні, Раді не потрібно буде ухвалювати поправки в цілому.
"Оскільки до цього часу Росія та підконтрольні Кремлю бойовики скомпрометують себе і позбавлять Україну необхідності зміни Конституції", - передало слова президента джерело.
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