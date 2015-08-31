Стало відомо, як Порошенко переконував нардепів голосувати за зміни до Конституції

Про це глава держави говорив на зустрічі з керівниками фракцій перед голосуванням, передає "Апостроф".

У зустрічі також брали участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і спікер ВР Володимир Гройсман.

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За словами джерела видання, серед аргументів, які наводив у ході дискусії Порошенко, було те, що, проголосувавши за зміни в першому читанні, Раді не потрібно буде ухвалювати поправки в цілому.

"Оскільки до цього часу Росія та підконтрольні Кремлю бойовики скомпрометують себе і позбавлять Україну необхідності зміни Конституції", - передало слова президента джерело.