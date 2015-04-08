Ляшко став координатором парламентської коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк.

Він зазначив, що на Раді коаліції сьогодні “Тетерук сказав, що він прийняв рішення, що він хоче передати (повноваження) наступному представнику коаліції”. Березюк зазначив, що координатор парламентської більшості не обирається, нагадавши, що першим був на посаді координатора лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, а потім Тетерук.

Березюк повідомив, що спочатку йому було запропоновано стати координатором коаліції, але “я дуже чітко сказав, що не маю достатньо політичного досвіду працювати в парламенті для того, щоб розуміти багато нюансів, а координатор має багато нюансів розуміти. І тому я з великим задоволенням і почуттям виконаного обов'язку попросив наступного по списку, а це Олег Ляшко, і він прийняв цю пропозицію”.

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Як повідомлялося, відповідно до коаліційної угоди, координатор Ради коаліції виконує обов'язки три місяці поспіль. Після цього терміну повноваження автоматично переходять до наступної за чисельністю фракції коаліції.

Після Луценка повноваження координатора коаліції почав виконувати із 27 лютого Тетерук. Далі відповідні функції мали перейти до "Самопомочі", потім Радикальної партії та "Батьківщини".