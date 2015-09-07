Ісламісти відібрали у Асада останнє нафтове родовище в Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міжнародних спостерігачів правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, передає DT.UA. Вони уточнюють, що мова йде про нафтове родовище Джазаль.

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В даний час видобуток нафти зупинений, а бої тривають поблизу міста Хомс. Обидві сторони понесли серйозні втрати. В армії Сирії стверджують, що відбили атаку в районі Джазеля, знищивши 25 ісламістських терористів. При цьому військові Башара Асада запевняють, що Дамаск контролює більшу частину енергетичної інфраструктури Сирії.

Однак у Syrian Observatory for Human Rights кажуть, що це не так. І родовище Джазель було останнім підконтрольним режиму президента. Інформаційне агентство додає, що коментатори в соціальних мережах також пишуть, що терористи "Ісламської держави" захопили родовище ще вчора.

Війна в Сирії триває вже 4 роки. За цей час 12 млн людей залишили свої домівки. З початку військового конфлікту в країні вже загинули більше 230 тис. осіб.