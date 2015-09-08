Україна направила всі необхідні документи для екстрадиції Маркова – Мін'юст

Про це в інтерв'ю 5 каналу росказав міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми зробили всі юридичні процедури, які необхідні були від держави Україна, щодо запуску процесу екстрадиції та передачі цього громадянина українському правосуддю", - заявив міністр.

"Відповідні матеріали були направлені до італійської сторони. Наскільки я знаю, він не звільнений, а поміщений під домашній арешт, і зараз в Італії відбувається судовий процес щодо розгляду тих матеріалів, які направила Україна", - зазначив він.

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За словами міністра, "всі доказові підстави, які необхідні для того, щоб передати його українській стороні, є".

"Тому я маю надію, що після рішення італійського суду ця особа буде направлена українській стороні для проходження судових процедур, у кримінальних провадженнях, які є в Україні", - наголосив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, в Італії на одному з курортів країни співробітниками Інтерполу був заарештований колишній депутат Верховної Ради і лідер партії "Родіна" Ігор Марков.

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У грудні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ігоря Маркова. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство із завданням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

У жовтні 2013 року міліція затримала Маркова за підозрою в організації побиття учасників мітингу в Одесі в 2007 році. МВС зазначає, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети націоналістів проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II.

У лютому 2014 року Верховна Рада під керівництвом Олександра Турчинова повернула мандат Маркову, а Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти.