Корбан заявив про застосування адмінресурсу проти УКРОПу

«Коли я захотів винайняти офіс для партії УКРОП на Хрещатику – наражався на відмову, щойно вимовляв назву партії.

Нынче стала популярной тема регистрации электронных петиций на сайте президента. В СМИ и соцсетях активно муссируется эт... Posted by Gennady Korban on Wednesday, 9 September 2015

Ще більш неприємна ситуація сталася, коли ми вирішили орендувати невеликий майданчик в чудовому етномузеї Пирогово, що належить державі. І тут я отримав відмову, хоча наша партія готова була за оренду внести до держбюджету 1 млн грн. – всього лише за три години проведення партійного з'їзду», – повідомив Корбан.

Політик вважає ці випадки свідченням застосування «телефонного права» проти політичних опонентів. У зв'язку з цим він висловив бажання зареєструвати електронну петицію на сайті глави держави про заборону застосування адмінресурсу президентом, прем'єром та іншими чиновниками та держслужбовцями.

«І тоді не буде в державі такої проблеми: якій партії здавати в оренду Пирогово, а який – навіть за гроші – не здавати», – підсумував Геннадій Корбан.