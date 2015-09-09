Корбан заявив про застосування адмінресурсу проти УКРОПу
Політичній партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» відмовили в оренді офісу, а також майданчика для проведення з'їзду, повідомив голова політради УКРОПу Геннадій Корбан у своєму аккаунті на Facebook.
«Коли я захотів винайняти офіс для партії УКРОП на Хрещатику – наражався на відмову, щойно вимовляв назву партії.
Нынче стала популярной тема регистрации электронных петиций на сайте президента. В СМИ и соцсетях активно муссируется эт...Posted by Gennady Korban on Wednesday, 9 September 2015
Ще більш неприємна ситуація сталася, коли ми вирішили орендувати невеликий майданчик в чудовому етномузеї Пирогово, що належить державі. І тут я отримав відмову, хоча наша партія готова була за оренду внести до держбюджету 1 млн грн. – всього лише за три години проведення партійного з'їзду», – повідомив Корбан.
Політик вважає ці випадки свідченням застосування «телефонного права» проти політичних опонентів. У зв'язку з цим він висловив бажання зареєструвати електронну петицію на сайті глави держави про заборону застосування адмінресурсу президентом, прем'єром та іншими чиновниками та держслужбовцями.
«І тоді не буде в державі такої проблеми: якій партії здавати в оренду Пирогово, а який – навіть за гроші – не здавати», – підсумував Геннадій Корбан.