Ківалов причетний до арешту лідерів "Правого сектору" та "Автомайдану" в Одесі – активіст

Про це заявив керівник ГО «Рада Громадської безпеки» Марк Гордієнко.

"Я впевнений, що акція, яка пройшла трохи більше тижня тому, де Ківалов поклявся, що він помститься Резвушкіну у першу чергу за те, що Резвушкін всьому світові показав, що пан Ківалов прикриває формою Міжнародного свого гуманітарного університету, насправді там побудував житловий будинок на узбережжі і жив там із сім'єю десятиліттями. Це звичайно вдарило його у саме серце», – зазначив Гордієнко.

Він наголосив, що вважає Ківалова безпосередньо причетним до цієї справи.

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"Тому що, коли ми намагалися відбити наших активістів, нам показували, що йде тиск не тільки з Одеси, а й з Києва. Припускаю, що Ківалов включив усі свої зв’язки, гроші для того, щоби показати що саме він контролює судову-правову систему, як мінімум в Одесі», – наголосив Гордієнко.

При цьому він зазначив, що на сьогодні Ківалов бравує тим, що він домовився з Адміністрацією Президента.

"Я розумію, що він віддав частину певних своїх активів, а також я розумію, що він шантажує державу своєї присутністю у Венеціанській комісії. Ківалов для Одеси - це як Янукович для України», – додав Гордієнко.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ввечері Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці лідера місцевого Автомайдану Євгена Резвушкіна, а також куратора Комінтернівського "Правого сектора" Руслана Демчука і лідера Одеської обласної організації "Правого сектора" Сергія Стерненка. Демчук і Стерненко підозрюються в скоєнні нападу на депутата райради та його викраденні. Обидва заарештованих свою провину не визнають.