В Одесі понад 100 осіб мітингують проти арешту лідерів місцевих організацій "Автомайдану" і "Правого сектору"

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі суду зібралися представники "Правого сектору", "Ради громадської безпеки", "Самооборони Майдану", "Автомайдану" та ін.

Вони принесли прапори України, чорно-червоні прапори, а також автомобільні шини. Біля входу в будівлю - багато правоохоронців, поруч з будівлею стоять кілька вантажівок для перевезення спецпідрозділів міліції, чергує пожежна машина.

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Протестувальники підпалили кілька шин, але їх загасили правоохоронці.

Учасники акції зробили спробу прорватися до будівлі суду, однак міліціонери зуміли відтіснити їх.

За деякими даними, в Приморському суді слухання всіх інших проваджень наразі призупинено.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Апеляційний суд Одеської області розглядав апеляцію захисника громадянина, якого підозрюють у сепаратизмі. Після засідання громадські активісти погрожували працівнику прокуратури фізичним насильством у зв'язку з нібито неналежним виконанням службових обов'язків, намагалися кинути у сміттєвий бак, пошкодили форму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК.

У нападі на прокурора підозрюється лідер місцевого "Автомайдану" Євген Резвушкін.

Також за рішенням Приморського суду затримані лідер одеського "Правого сектору" та куратор Комінтернівського "Правого сектору" за підозрою у скоєнні нападу на депутата і його викрадення. Запобіжний захід визначить суд.