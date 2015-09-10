Крим був і залишається закритим для польотів європейських авіакомпаній – голова Євроконтролю

«В нашому розумінні Крим – це частина суверенної території України, і саме Україна вирішує, відкрити Крим для польотів чи ні. Україна вирішила закрити повітряний простір, всі маршрути і аеропорти. І тому ми не допустимо, не приймемо і не дозволимо польоти в Крим до тих пір, поки ситуація не зміниться. Навіть якщо ми одержимо план польоту в Крим або над Кримом, ми відмовимо і не візьмемо його», - сказав Бреннер.

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При цьому він пояснив, що польоти російських авіакомпаній, які літають в Крим, контролюються і супроводжуються російською авіаційною владою, що не входить у загальну систему європейського планування авіасполучення.

«Польоти російських авіакомпаній в Крим або над Кримом управляються російськими службами, які не входять в Централізовану систему планування авіаруху Євроконтролю. І тому Євроконтроль не має можливості заблокувати саме ці польоти (російських авіакомпаній - УНІАН)», - сказав Бреннер.

Крім того, він відзначив, що питання санкцій за порушення заборони також виходить за рамки компетенції Євроконтролю.

«Санкції – це політичне рішення. І рівень обговорення санкцій має бути відповідним. Не завдання Євроконтролю ініціювати такі рішення. Хоча саме наше завдання - виконувати їх у разі, якщо вони будуть прийняті. Ми в цьому сенсі технічна організація», - наголосив глава Євроконтролю.

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