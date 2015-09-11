Військовий туризм: голова українського Інтерполу став учасником АТО за 4 дні "служби" у зоні

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" на Громадському.

Повідомляється, що з того ж періоду з Неволею працюють його заступники – полковник міліції Іван Ожелівський та Михайло Бахмутченко.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», ці посадовці автоматично підпадають під люстрацію. (п.6 ст.2 та п.7 ст.3 Закону України «Про очищення влади»)

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Наприкінці 2014-го посадовці організовують собі виїзд у зону АТО. Виїзд оформлюють ретельно, проте відрядження інтерполівця Неволі та його заступників в зону проведення АТО тривало аж по чотири дні, йдеться у сюжеті.

Працівник УБОЗу Київської області, який більше півроку служив у Краматорську Донецької області, заявив журналістам, що за півроку служби в гарячій точці генерал-майора Василя Неволю не бачив жодного разу.

"Туристи, їх інакше не назвеш. Приїхали, побули, отримали. Несправедливо, скажімо так. Це плювок тим хлопцям, тим сім'ям, які втратили синів, батьків, братів", - заявив військовий.

Та, за словами авторів сюжету, навіть такий формальний виїзд гарантував посадовцям Інтерполу статус учасника бойових дій.

Журналісти заявляють, що отримали ексклюзивні документи, які підтверджують, що поїздка інтерполівців в зону АТО – не службова необхідність, а воєнний туризм.

Це наказ відрядити Василя Неволю з 19 вересня 2014 року строком на 4 доби до Краматорського міськвідділу міліції та Сєвєродонецького міськвідділу на службовому автомобілі «Фольксваґен Пасат». А ще – папери на відрядження Ожилівського та Бахмутченка у ті ж самі райвідділи терміном на 4 доби – тільки двома тижнями пізніше, 6 жовтня.

"Якщо взяти відстань від Києва до кінцевого пункту відрядження – Краматорська – то сама лише дорога в один бік на авто забирає не менше 10 годин. Тож виходить, що загальний час перебування бравих вояків у зоні АТО склав не більше 72-ох годин. І це у двох райвідділах міліції. Ще один цікавий факт. У рапортах Василя Неволі та його двох заступників мета відрядження – ознайомлення з резонансними кримінальними справами та робочі зустрічі. Відтак, законних підстав претендувати на статус учасника бойових дій в інтерполівців не було. Неволя та його зами не брали безпосередньої участі в АТО. Їхні виїзди не передбачали захист незалежності чи територіальної цілісності України", - йдеться у сюжеті.