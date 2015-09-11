Екс-прем’єр Великої Британії позитивно оцінив просування України шляхом реформ

Про це Блер сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що Блер також запевнив Порошенка у повній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Своєю чергою президент подякував Блеру за потужний захист України Великою Британією на міжнародній арені протягом тривалого часу.

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«Ваша країна є одним з найсильніших адвокатів України в процесі її євроінтеграції та робить значну допомогу в економічній, політичній, соціальній та безпекових сферах», - сказав глава держави.

Він поінформував Блера про ситуацію на Донбасі, відзначивши при цьому практично повне дотримання режиму припинення вогню з кінця серпня цього року – перше за останні півтора роки.

Президент також нагадав, що ЄС продовжив чинність санкцій проти Росії, що «демонструє єдність Європейського Союзу» і є життєво необхідним для України.