Екс-президент Європейської Ради назвав досягненням єдність ЄС в питанні санкцій для Росії

Про це Ромпай сказав у Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, чи є ще Україна та Росія на його порядку денному в якості новообраного президента Європейського політичного центру.

«За часів свого мандату я був дуже залучений до української кризи і розцінюю як найбільше досягнення зовнішньої політики те, що ми отримали для санкцій разом всі 28 країни-члени. Це не було зовсім очевидним (що так станеться), над цим ми працювали дуже важко», - розповів він.

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Ромпай наголосив, що санкції ухвалювалися «не задля самих санкцій». «Це – інструмент, щоб вести серйозні переговори та отримати рішення, яке буде тривати. У нас є тільки один інструмент тиску – санкції, і ми змогли домовитися. Особисто я переконаний, що, може не відразу, але це зробить великий внесок в остаточне вирішення», - вважає екс-президент ЄР.

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Він також висловив переконання, що для України «зараз найважливіша річ – це повне виконання Мінських домовленостей». «Але ми ще не там. Якщо це буде виконано, це буде великим кроком до триваючого миру, щоб ми отримали внутрішньо нову Україну з більшою децентралізацією, демократією, з багатьма реформами. Але ми також повинні відреагувати на зовнішню майбутню позицію України – чи це майбутнє в ЄС, НАТО, і якого виду відносини ми будемо мати з найбільшим сусідом, географічно невідворотнім сусідом, Росією», - додав Ромпей.