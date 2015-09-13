Лавров: Угода про відведення озброєнь калібром менше 100 мм готова на 90%

03:08, 13 вересня 2015
Політика
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За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, угода про відвід озброєнь калібром менше 100 мм готова "на 90 відсотків".

REUTERS

За словами міністра, "залишається доузгодити деякі деталі, але, як завжди, диявол криється в деталях".

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив журналістам, що переговори здебільшого будувалися навколо обговорення політичного процесу.

"Як і колись, було непросто, проте я можу з полегшенням сказати, що сьогодні було менше конфронтації, ніж раніше. По деяких питаннях ми змогли просунутися вперед", - сказав він.

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Відповідаючи на питання журналістів, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про обговорення питання про дату виборів у Донбасі, повідомляє Російська служба ВВС.

"Коли відбудуться вибори на територіях, які зараз окуповані, - це питання узгодження модальностей і розуміння, яким чином ми можемо забезпечити, що ці вибори будуть чесними і вільними. І у нас є об'єктивні критерії. Це БДІПЛ ОБСЄ. Це міжнародне співтовариство, саме воно повинне сказати, чи відповідають основним критеріям ОБСЄ ті вибори, які будуть підготовлені. І тоді ми можемо почати обговорювати дати, виборчий процес і так далі", - заявив глава МЗС України.

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