Лавров: Угода про відведення озброєнь калібром менше 100 мм готова на 90%

За словами міністра, "залишається доузгодити деякі деталі, але, як завжди, диявол криється в деталях".

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив журналістам, що переговори здебільшого будувалися навколо обговорення політичного процесу.

"Як і колись, було непросто, проте я можу з полегшенням сказати, що сьогодні було менше конфронтації, ніж раніше. По деяких питаннях ми змогли просунутися вперед", - сказав він.

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Відповідаючи на питання журналістів, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про обговорення питання про дату виборів у Донбасі, повідомляє Російська служба ВВС.

"Коли відбудуться вибори на територіях, які зараз окуповані, - це питання узгодження модальностей і розуміння, яким чином ми можемо забезпечити, що ці вибори будуть чесними і вільними. І у нас є об'єктивні критерії. Це БДІПЛ ОБСЄ. Це міжнародне співтовариство, саме воно повинне сказати, чи відповідають основним критеріям ОБСЄ ті вибори, які будуть підготовлені. І тоді ми можемо почати обговорювати дати, виборчий процес і так далі", - заявив глава МЗС України.