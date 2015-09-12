Берлін застеріг Москву від одноосібного втручання в сирійський конфлікт

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер застеріг Росію від одноосібного втручання в сирійський конфлікт.

В опублікованому в суботу, 12 вересня, інтерв'ю регіональним виданням німецької медіагрупи Funke голова німецького МЗС висловив надію, що Москва не зацікавлена в продовженні війни в Сирії.

За словами дипломата, більше не можна допускати, щоб "кожен втручався в справи Сирії на свій розсуд". Штайнмаєр наголосив, що лише спільними діями можна змінити ситуацію в країні, охопленій громадянською війною.

Раніше стурбованість діями Росії в Сирії висловила адміністрація США. Вашингтон закликав Кремль утриматися від активного ввязывания в сирійський конфлікт, пише «Німецька хвиля».

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У свою чергу Москва неодноразово підкреслювала, що ніколи не приховувала договірних поставок російського зброї Дамаску. Крім того, влада підтвердила присутність в Сирії військових інструкторів з Росії.