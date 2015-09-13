Порошенко привітав танкістів з професійним святом

«З Днем танкіста! Слава українським Героям!», - зазначив глава держави у Twitter.

В Україні День танкістів відзначається згідно з Указом президента № 922/97 від 29 серпня 1997 року кожної другої неділі вересня. Його було встановлено на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи їхні заслуги у роки Другої світової війни та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних сил України на кращих традиціях попередніх поколінь.

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Танки на озброєнні мають майже сотня країн світу, але тільки деякі з них виробляють ці бойові машини для власних потреб збройних сил і на експорт. Серед 11 провідних танкобудівних держав світу чільне місце посідає Україна. Провідним розробником танків в Україні є Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. О.О. Морозова. Флагманом танкобудування - державне підприємство «Завод імені Малишева». Це підприємство має всю необхідну інфраструктуру для виготовлення сучасних зразків бронетанкової техніки і озброєння. Саме у Харкові в 30-х роках було створено першокласні зразки бронетанкового озброєння та техніки, у тому числі і кращий танк Другої світової війни Т-34.