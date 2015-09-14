Порошенко: Україна вперше виконує програму співробітництва з МВФ

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, передає DT.ua.

"Україна нарешті вперше за всю історію співпраці з МВФ виконує ту програму, яка була узгоджена", - сказав Порошенко.

За його словами, факт налагодженої Україною співпраці з міжнародними фінансовими інституціями свідчить про проведення реформ в країні.

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"На цьому тижні Німеччина виділила 200 мільйонів євро, які ми зможемо зараз тимчасово використовувати на закупівлю газу з метою забезпечення енергобезпеки взимку, і які підуть на підтримку реформ і зусиль уряду. Вчора комісар Хан заявив про те, що Європа виділяє 90 мільйонів євро на підтримку децентралізації", - сказав глава держави.

Крім того, Порошенко згадав співробітництво з Європейським інвестиційним і Світовим банками, які також виділяють кошти.

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Президент також згадав про переговори з міжнародними кредиторами.

"Якщо ви побачите боргове навантаження в наступні кілька років, то воно непідйомне для України. Не тому, що ми хочемо або не хочемо платити - ми відповідальні позичальники, - а тому, що рівень навантаження боргу на ВВП не дозволяє виплачувати цей борг, обслуговувати. І ми відверто підійшли до наших кредиторів", - розповів Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у ході розширеного засідання уряду заявив, що Україна розраховує вже у жовтні отримати черговий транш кредиту від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду в обсязі близько 1,7 мільярда доларів.