До Ради внесли проект бюджету-2016

Проект бюджету на 2016 рік внесено до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко а засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що сьогодні зранку на засіданні Кабінету міністрів України “Ми ухвалили проект бюджету”.

“І я думаю, чи реєструється чи зареєстрований в Секретаріаті Верховної Ради України”, - зазначив він.

Він додав, що в цьому проекті бюджету передбачається “дворазове підвищення соціальних стандартів — 1 травня і 1 грудня. Але якщо під час спільної роботи парламенту і уряду будуть додаткові ресурси, то таке підвищення можна робити ще частіше”.